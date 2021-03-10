اجتماعي / متطوعو الهلال الأحمر بمنطقة تبوك ينفذون حملة تثقيفية بالمراكز التجارية



تبوك 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

نفذ متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حملة توعوية وتثقيفة صحية داخل المراكز التجارية بالمنطقة أمس، للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من

وأوضح المتحدث الرسمي للفرع محمد العنزي، أن الحملة مستمرة وتهدف إلى نشر ثقافة الوعي بأخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وترسيخ صورة التباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية بلبس الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي لتضمن -بإذن الله- سلامة الجميع.

وأشار إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي المراكز التجارية مشيرًا إلى أن جهودهم تمثلت في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي به، مؤكداً أن الفرق التطوعية توجد في عدد من المواقع بالمنطقة، لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبدعم من الجهات الحكومية المعنية.

// انتهى //

16:36ت م

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تبوك 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسنفذ متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حملة توعوية وتثقيفة صحية داخل المراكز التجارية بالمنطقة أمس، للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأوضح المتحدث الرسمي للفرع محمد العنزي، أن الحملة مستمرة وتهدف إلى نشر ثقافة الوعي بأخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وترسيخ صورة التباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية بلبس الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي لتضمن -بإذن الله- سلامة الجميع.وأشار إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي المراكز التجارية مشيرًا إلى أن جهودهم تمثلت في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي به، مؤكداً أن الفرق التطوعية توجد في عدد من المواقع بالمنطقة، لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبدعم من الجهات الحكومية المعنية.// انتهى //16:36ت م0137

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