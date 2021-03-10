السعودية اليوم / القوات البحرية السعودية ونظيرتها الفرنسية تنفذان التمرين البحري الثنائي المختلط (القرش الأبيض -21)



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

نفذت القوات البحرية الملكية

ويأتي التمرين لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدارتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.

// انتهى //

16:30ت م

0134



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسنفذت القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط (القرش الأبيض -21).ويأتي التمرين لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدارتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.// انتهى //16:30ت م0134

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