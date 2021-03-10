شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دينار ذهبي عمره 1262 عاما في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل الجامعة من خلال أعمال التنقيبات الأثرية في مدينة فيد الأثرية، شرق مدينة حائل ، على دينار عباسي من الذهب، مؤرخ بالعام 180 هجري ، يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، ويزن الدينار حوالي أربعة جرامات

وأكد الدكتور محمد الشهري، عميد كلية الآداب والفنون، خلال زيارته التفقدية لأعمال التنقيبات التي تجريها الجامعة أنه خلال عمليات التنقيبات الأثرية في منطقة التنانير المعروفة في المخطط الشبكي بالمنطقة C تم العثور على الدينار المؤرخ بعام 180 هجري، وكتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي البسيط البارز عبارة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية، وعلى الإطار الخارجي لوجه الدينار كتبت الآية القرآنية: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله".