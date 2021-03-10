شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وعقد سمو وزير الخارجية مع وزير الخارجية الروسي، جلسة مباحثات رسمية بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير إدارة تخطيط السياسيات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.