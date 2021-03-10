شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بمراعاة الضمانات النظامية للموقوفين والسجناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الأربعاء دائرة النيابة العامة في محافظة الأحساء ضمن جولته التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في المملكة، رافقه خلالها وكيل النيابة العامة معالي الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى النائب العام خلال جولته بمدراء جهات الضبط، وتفقد آلية العملية الجزائية في المحافظة، وأكد على ضرورة التنسيق بين النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، فيما اطلع على سير العمل في مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين، والتقى بعدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها، كما اجتمع مع منسوبي نيابة محافظة الأحساء ووجه بسرعة معالجة القضايا وفق النظام ومراعاة الضمانات النظامية للموقوفين والسجناء.

والجدير بالذكر أن جولات النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله بالوقوف على جاهزية فروع و دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاويهم وملاحظاتهم.