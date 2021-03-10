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شكرا لقرائتكم القوات البحرية السعودية والفرنسية تنفذان تمرين القرش الأبيض -21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10
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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط (القرش الأبيض -21).
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القوات البحرية السعودية والفرنسية تنفذان تمرين القرش الأبيض -21
متابعات الخليج 365 - واس
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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط (القرش الأبيض -21).
ويأتي التمرين لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدارتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.
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