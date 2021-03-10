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القوات البحرية السعودية والفرنسية تنفذان تمرين القرش الأبيض -21

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

القوات البحرية السعودية والفرنسية تنفذان تمرين القرش الأبيض -21

متابعات الخليج 365 - واس


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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط (القرش الأبيض -21).
ويأتي التمرين لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدارتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.

القوات البحرية القوات البحرية


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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