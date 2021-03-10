أمير الرياض يوجه بتشديد الرقابة على إعلانات مشاهير التواصل وما تسببه من تجمعات مخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتشديد الرقابة على الإعلانات التي يقوم بها بعض مشاهير التواصل الاجتماعي وما تسببه من ازدحام وتجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية ومحاسبة من يخالف ذلك.

تطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية

كما أكد سموه على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على المخيمات ورصد مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 16- 23 من شهر رجب (18188) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (13) منشأة من خلال (23848) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسباحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

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