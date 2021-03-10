احترس من السويرق بعد سن الـ 50

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور باسم مخلص، إلى ضرورة الحرص على الكشف الدوري على العينين بعد سن الخمسين لرصد وجود أي تغيرات وخصوصًا مرض الجلوكوما أو ما يُعرف باسم السويرق.

وبيّن في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، تزامنًا مع أسبوع الجلوكوما العالمي بأنه يوجد سائل ُيسمى السائل المائي، يفرز داخل العين ويتم تصريفه خارجها، وهذا السائل ليس جزءًا من الدموع التي تفرز خارج العين فوق سطحها، إذ يمكن تخيل حركة السائل المائي داخل العين مثل حوض به صنبور مفتوح يصب الماء باستمرار، فعند انسداد قناة التصريف يتجمع الماء في الحوض مما يزيد الضغط على جدرانه، كذلك إذا انسدت منطقة التصريف داخل العين وتسمى “زاوية التصريف ” تزيد كمية السائل المائي داخل العين، وبالتالي يزيد الضغط داخل العين مما يؤدي لتلف العصب البصري.

زيادة ضغط العين

وأشار إلى أن زيادة ضغط العين وحده لا يعني بالضرورة وجود الجلوكوما، حيث يضع طبيب العيون العديد من المعلومات لتحديد فرص ظهور هذا المرض والتي تشمل السن، قصر النظر، إصابات سابقة بالعين، وجود حالات سابقة من الجلوكوما بالعائلة، الإصابة السابقة بأنيميا شديدة، ويقيم الطبيب كل هذه العوامل لكي يقرر احتياج المريض لعلاج الجلوكوما أو لملاحظته فقط كشخص معرض للإصابة بها، ولذلك يحتاج لفحوصات منتظمة لاكتشاف الأعراض المبكرة لتلف العصب البصري.

علاج السويرق أو الجلوكوما

وعن علاج السويرق مضى قائلًا: التلف الذي تحدثه الجلوكوما للعصب البصري لا يمكن علاجه، وتعمل قطرات العين والأقراص وأشعة الليزر والعمليات الجراحية لمنع المزيد من التلف فقط، وفي أي نوع من الجلوكوما فإن الفحص الدوري مهم لمنع فقد البصر، ويكون العلاج باستعمال الأدوية، والعلاج بأشعة الليزر.

كما يمكن العلاج بالجراحة، مع التأكيد على إن علاج الجلوكوما يتطلب التعاون بين الطرفين الطبيب والمريض حيث يصف الطبيب العلاج وعلى المريض المواظبة على استعماله، كما يجب على المريض أيضًا عدم التوقف عن أخذ العلاج أو تغييره دون استشارة الطبيب، كما أن الفحص المنتظم يكون شديد الأهمية لمراقبة أي تغيير قد يطرأ على عين المريض.

منع فقدان البصر

وعن كيفية تجنب العمى في مرض الجلوكوما اختتم قائلًا: يمكن منع فقدان البصر، ففحص العين الدوري يساعد على منع فقد البصر، ويجب فحص العين كل سنتين إلى ثلاثة سنوات، وسنة إلى سنتين في وجود إصابة أحد أفراد العائلة بالجلوكوما، إصابة شديدة سابقة بالعين، استعمال أدوية تحتوي على الكورتيزون.

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