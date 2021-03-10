الرياض تسجل 177 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 528

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (245) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371583) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2830) حالة من بينها (528) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (380958) حالة، توفي منهم (6545) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (386) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 177، المنطقة الشرقية 81، منطقة مكة المكرمة 43، منطقة حائل 16، منطقة المدينة المنورة 13، منطقة القصيم 12، منطقة عسير 10.

كما سجلت كل من منطقتي الحدود الشمالية وجازان 8 حالات في كل منهما فيما سجلت منطقتا تبوك والجوف 6 حالات في كل منهما.

وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقتي نجران بواقع 4 حالات ومنطقة الباحة بواقع حالتين فقط.



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