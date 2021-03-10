تحذير من دخول الحسابات البنكية عبر الواي فاي المجاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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حذر المختص التقني المهندس صالح الرامي، من الفيروسات الإلكترونية التي تنتشر في المناسبات الاجتماعية مثل يوم الأم واليوم الوطني وغيرها من المناسبات بهدف تدمير وقرصنة الأجهزة، مبينًا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة التفنن في إعداد رسائل بروابط تدميرية يتم حشوها داخل رسالة تحمل هدية مجانية للمرسل إليه وبمجرد فتح الرابط يتم اختراق الجهاز.

التأكد بالاتصال الشخصي

وقال المهندس الرامي في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن البعض قد يندفع بحسن النية في فتح الرسالة وقد يتعرض لمشكلة الاختراق ولمنع حدوث ذلك فإنه يجب على الفرد اتباع الآتي:

في حال وصول رسالة تحمل مضامين الهدايا من جهة ما وتطلب فتح الرابط فإنه يجب توخي الحذر والحيطة بعدم فتح الرسالة بسرعة والرجوع إلى موقع مصدر الرسالة مثلًا استلم الفرد رسالة من مركز ملابس مشهور، فعليه عدم الاستعجال وتصفح موقع مركز الملابس وهل هناك رسائل موجهة منهم تحمل هدايا، وخصوصًا إذا كنت أحد أعضاء المركز الدائمين.

الاتصال بالمركز التجاري للتأكد من وجود رسائل موجهة منهم تزامنًا مع مناسبة اجتماعية يحتفل بها الجميع، والاستفسار أكثر عن صحة تلك الروابط التي تحملها الرسالة.

تجنب تداول تلك الرسالة بين الأصدقاء لمنع إيقاع الآخرين في مشكلة قرصنة الجهاز.

إذا كان الجهاز من الموديلات القديمة فيمكن وضع برنامج الحماية لمنع حدوث أي إشكاليات أو تلفيات.

إجراء تحديثات الجوال

وبين أنه مع تزايد الهجمات السيبرانية واختراق البيانات، أصبح من الضروري حماية الهواتف الذكية من الاختراق عبر عدة خطوات، مثل تحسين كلمة المرور وحماية البيانات، ولا تحتاج هذه الخطوات إلى خبراء، فكل شخص يمكن أن يقوم بها لحماية جواله، فبالنسبة لأنظمة تشغيل “آندرويد” من المهم اختيار برامج لمكافحة الفيروسات من شركات تتمتع بسمعة طيبة مثل “نورتون” و”أفاست” و”بيت ديفيندر”.

أما هواتف “آيفون”، وعلى الرغم من أنه يصعب اختراقها، فإنه قد تكون هناك بعض الثغرات في بعض الإصدارات، وأفضل شيء يمكن فعله لحماية هواتف “آيفون” هو تحديث نظام التشغيل بمجرد وجود تحديثات جديدة.

الواي فاي المجاني

ونصح المختص التقني بضرورة تحميل أي التطبيقات من المواقع الموثوقة فقط مثل متجر “آبل” أو “جوجل بلاي”، مع الحد من

استخدام شبكات “الواي فاي” العامة والمجانية لأنها تكون غير آمنة، وبشكل خاص يجب تجنب الدخول على الحساب المصرفي أو البيانات المهمة من خلال شبكات “الواي فاي” غير الآمنة.

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