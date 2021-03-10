الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

الفيصل يدشن 17 مشروعًا صحيًا جديدًا بـ 240 مليون ريال في القنفذة

متابعات الخليج 365 - واس

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة “عند بُعد “، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، 17 مشروعاً صحياً جديداً وتطويراً في محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها بقيمة 240 مليون ريال.

الاهتمام بالمواطن

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهد الأمين-حفظهما الله- على الاهتمام بكل ما من شأنه العناية بالمواطن ، كما قدم شكره لوزير الصحة ولكل العاملين في الوزارة على الأعمال المشرّفة ، وهنأ سموه أهالي القنفذة بالمشاريع الصحية ، متمنياً المزيد من المشاريع والرفاهية للمحافظة.

فيما قدّم وزير الصحة شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه ومتابعته للمشاريع الصحية في المنطقة بشكل عام ولمحافظة القنفذة على وجه الخصوص.

أبرز المشاريع التي دشنها الفيصل

ومن أبرز المشاريع إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى القنفذة العام ، وتجهيز وتأثيث عدد 7 مستشفيات ، وإنشاء وتجهيز مستشفى المظيلف العام سعة 50، إنشاء وتجهيز 4 مراكز صحية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء وتجهيز 152 مركز صحي بمختلف مناطق المملكة ، وإنشاء وتجهيز 27 مستودعاً بمنطقة مكة المكرمة ومنها 2 في القنفذة ، توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة السلامة والإنذار والإطفاء ، توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام ، إحلال جهاز الأشعة السينية ( X-RAY) بمستشفى جنوب القنفذة.

تأمين متطلبات التحضيرات الوريدية ( TPN ) بمستشفى جنوب القنفذة العام ، إحلال وتوريد وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية المستشفى القنفذة العام ، توريد وتركيب وتشغيل أجهزة كثافة العظام ( DEXA) بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام ، تطوير بيئة العمل بمديرية الشؤون الصحية ، تطوير وتجهيز قسم التعقيم بمستشفى جنوب القنفذة العام.

إحلال وتجديد أعمال التكييف والتهوية بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة العام ، تطوير وترميم قسم الطوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام ، تطوير 4 مراكز صحية وفق الهوية الجديدة للوزارة ، وتطوير وتحديث نظام التكييف المركزي بمستشفى القنفذة العام.

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