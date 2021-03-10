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أسهم شركة B&Q تقفز بعد إعلان دخولها السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

أسهم شركة B&Q تقفز بعد إعلان دخولها السعودية

من المتوقع أن تطلق متجرين هذا العام 

متابعات الخليج 365- متابعة


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قالت وكالة بلومبرغ إن أسهم شركة B&Q البريطانية العاملة في مجال تحسين وتجميل المنازل، قفزت بنسبة 4.30% بعد إعلان توسعها ودخولها السوق السعودي خلال العام الجاري.

وتدخل الشركة البريطانية الشهيرة إلى السوق السعودي وسط تزايد ملكية المنازل وتطور سوق الرهن العقاري المحلي في جميع أنحاء المملكة، وفي الوقت نفسه يمثل التوسع في السعودية خطوة مهمة لشركة B&Q.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة خلال العام الجاري بإطلاق متجرين في السعودية بمساحة 50 ألف قدم مربع، على أن تتوسع في افتتاح عدد آخر من المتاجر في عدة مدن بالمملكة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة إلى 4.30% في سوق التداول البريطاني فور انتشار الخبر بين المتداولين.

واجهة متجر الشركة

أداء شركة B&Q خلال وباء  

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، تييري غارنييه، قد قال إن أداء الشركة خلال فترة جائحة كورونا كان أفضل من معظم قطاعات التجزئة الأخرى؛ حيث إن الملايين استخدموا فترة العزل المنزلي في تحديث منازلهم؛ مما أدى إلى زيادة المبيعات.

أسهم شركة B&Q تقفز بعد إعلان دخولها السعودية
واجهة متجر الشركة

ما هي شركة B&Q ؟

ويُذكر أن B&Q Limited هي شركة متعددة الجنسية لبيع التجزئة في مجال الأعمال اليدوية (DIY) وتحسين جودة المنازل، ويقع مقرها الرئيسي في إيستلي، إنجلترا.

وقد أسسها ريتشارد بلوك وديفيد كوايلي في عام 1969، وتقدم سلسلة البيع بالتجزئة أكثر من 40 ألف منتج عبر 300 متجر فعلي وافتراضي عبر الإنترنت.

أسهم شركة B&Q تقفز بعد إعلان دخولها السعودية (3)
واجهة متجر الشركة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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