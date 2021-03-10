شاهد.. العميد تركي المالكي فوق دبابة في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ظهر متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي في صورة جديدة من فوق إحدى الدبابات في مأرب برفقة عدد من القيادات العسكرية.

تركي المالكي في مأرب

وظهر العميد المالكي فوق الدبابة في جبهة مأرب، وبرفقة رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن صغير عزيز وقائد المنطقة السادسة في اليمن اللواء أمين الوائلي وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني اليمني.

وبالأمس ظهر المالكي في صورة حديثة من أمام سد مأرب وقد ظهر بصحبته محافظ مأرب سلطان العرادة.

التحالف يطلق عملية لتأديب الحوثيين

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أطلق قبل يومين عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق قال المالكي: إن السعودية لديها القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.

وأضاف: للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره، مشيرًا إلى أنه لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة.

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