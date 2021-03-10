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بالفيديو.. استشاري يوضح الفرق بين جرعات لقاحي فايزر والأسترازينيكا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري وقائد منطقة التطعيمات ضد في مكة المكرمة، الدكتور سعود الزهراني، الفرق بين لقاحي فايزر والأسترازينيكا

وذكر أن الفرق بين الجرعة الأولى والثانية في لقاح "فايزر" يكون من 3 إلى 6 أسابيع، بينما الفرق بين الجرعة الأولى والثانية في لقاح "الأسترازينيكا" يصل إلى 12 أسبوع.

وأكد أن الجرعة الأولى من اللقاح تحفز الجهاز المناعي، بينما الجرعة الثانية تزيد من عملية التحفيز وقدرة الجهاز المناعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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