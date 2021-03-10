شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح الفرق بين جرعات لقاحي فايزر والأسترازينيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري وقائد منطقة التطعيمات ضد كورونا في مكة المكرمة، الدكتور سعود الزهراني، الفرق بين لقاحي فايزر والأسترازينيكا

وذكر أن الفرق بين الجرعة الأولى والثانية في لقاح "فايزر" يكون من 3 إلى 6 أسابيع، بينما الفرق بين الجرعة الأولى والثانية في لقاح "الأسترازينيكا" يصل إلى 12 أسبوع.

وأكد أن الجرعة الأولى من اللقاح تحفز الجهاز المناعي، بينما الجرعة الثانية تزيد من عملية التحفيز وقدرة الجهاز المناعي.