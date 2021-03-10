شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العميد تركي المالكي على دبابة مقاتلة في مأرب مع قيادات الجيش اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

التقطت صورة للعميد تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي على إحدى الدبابات المقاتلة في مأرب .

وظهر العميد تركي المالكي على الدبابة المقاتلة برفقة رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز ، وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي ، وكذلك قوات وضباط من الجيش ، وفقاً لـ " الحدث ".

جاء ذلك خلال زيارة العميد تركي المالكي لمأرب والتي التقى خلالها بوزير وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي .

واطلع تركي المالكي، على الوضع في جبهة ‎مأرب برفقة رئيس الأركان اليمني الفريق صغير عزيز، وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي.

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