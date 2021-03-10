شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العميد تركي المالكي على دبابة مقاتلة في مأرب مع قيادات الجيش اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):التقطت صورة للعميد تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي على إحدى الدبابات المقاتلة في مأرب .
وظهر العميد تركي المالكي على الدبابة المقاتلة برفقة رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز ، وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي ، وكذلك قوات وضباط من الجيش ، وفقاً لـ " الحدث ".
جاء ذلك خلال زيارة العميد تركي المالكي لمأرب والتي التقى خلالها بوزير وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي .
واطلع تركي المالكي، على الوضع في جبهة مأرب برفقة رئيس الأركان اليمني الفريق صغير عزيز، وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي.
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