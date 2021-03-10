شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، عن توقعاته لحالة الطقس لنهاية الأسبوع في المملكة.

وتوقع أن تشهد مناطق المملكة تقلبات جوية تبدأ من يوم الخميس، وحتي يوم السبت، وذلك على عدد من مناطق المملكة، ومنها القصيم، والرياض، ومكة المكرمة، وعسير.

وأضاف أن هذه التقلبات ستكون مرتكزة على أساسين وهما ارتفاع درجة الحرارة ونهوض حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة.