شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون ينتفضون لمساعدة مواطنة في مشروعها الخاسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتفض المواطنون لمساعدة مواطنة إثر مناشدتها بمساندتها في مشروعها الذي تعرض للخسارة بعد أن وضعت فيه ما تبقى لها من رأس المال .

وبمجرد أن نشرت المواطنة فيديو عبر موقع " تويتر " وطلبت المساعدة تجاوب معها المواطنون ، حيث أكدت أنها تعرضت لخسارة قبل ذلك في مطعمها السابق بسبب أزمة كورونا ثم افتتحت هذا الكافيه بما تبقى لها من مال ، قائلة : محتاجة فزعتكم " .

وتفاعل الآلاف مع الفيديو وأكدوا أنهم على استعداد على الوقوف بجانبها سواء بالإعلان لها أو المساعدة المادية وغيرها من المبادرات التي تكشف عنها مواقف الشدة .