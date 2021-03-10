شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان أن محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد العالمي .

وقال وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي أنه بحث التعاون مع روسيا لا سيما في مجال أوبك بلس .

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا ستعمل على منع تضرر الإقتصاد العالمي جراء ارتفاع أسعار النفط ، وفقاً للعربية .