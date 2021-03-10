شكرا لمتابعة خبر عن وزير الاتصالات: رئاسة ولي العهد للجنة البحث والتطوير رسالة بأهمية دور المبدعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد ‏وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، اليوم الأربعاء، أن رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ "اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار" دلالة على الإيمان بأن ازدهار الشعوب مرتبط بالقدرة على التقدم في مجالات الابتكار.

وقال عبدالله السواحة، أن هذا الأمر يعد رسالة بأهمية دور المبدعين في إثراء منظومة الابتكار لتعظيم ريادة وتنافسية الوطن.