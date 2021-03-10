شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة اكتشاف مقيمين لإحتيال أشخاص عليهم ادعوا صفة رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعرض مقيمان من الجنسية الأفغانية في إحدى مناطق المملكة لمحاولة نصب واحتيال من أشخاص انتحلوا صفة جهة رسمية وقاموا بإستجوابهما وتفتيش مسكنهما .

وأظهرت كاميرات المراقبة في فيديو متداول الأشخاص المنتحلين وهم يستجوبون المقيمين ثم دخلوا مسكنهما .

ولم تمر لحظات حتى خرج المنتحلون وقد سقط الشماغ من رؤوسهم وينهال عليهم الأفغان بالضرب ، فيما طالب المتابعون بضرورة محاسبة هؤلاء المنتحلين الذين قد يكرروا جريمة الإحتيال على أشخاص آخرين .