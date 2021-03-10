موظفة سعودية تروي تجربتها الناجحة مع «وصول»: أنقذني من همِّ المواصلات

تخطَّت موظفة سعودية تحديات النقل من مقر العمل وإليه، بالتسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول).

وروت شهد آل جعاث المساعدة الإدارية في قسم الموارد البشرية في شركة الزامل للصناعة؛ تجربتها بالقول: «دخلت الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، واطلعت على أيقونة برامجنا؛ حيث كان منها برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول). وبعد قراءة شروط وأحكام البرنامج وانطباقها عليَّ بادرت على الفور إلى التسجيل في البرنامج».

وأضافت: برنامج وصول، ساعدني في تخطي الصعوبات بالنسبة للنقل من وإلى مقر العمل، حيث كنت سابقاً أعاني من هًم المواصلات، وبعد انضمامي أصبح لدي فرصة الذهاب للعمل بكل يسر وسهولة وبخدمة متميزة دون التفكير في أمر الذهاب أو العودة كما كان سابقاً.

ونصحت آل جعاث، الموظفات السعوديات، بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني، والاطلاع على برنامج وصول والتسجيل والاستفادة منه لمن تنطبق عليهن الشروط؛ حيث يقدم البرنامج دعمًا ماليًّا يصل إلى 80% من تكاليف رحلة الموظفة لمدة عامين.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «هدف» أجرى في وقت سابق، تحسينات على البرنامج بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

واشتملت التحسينات على رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال بدلًا من 800 ريال شهريًّا.

ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج، فإن بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم بخصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللاتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.

ويغطي برنامج وصول 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج وصول من خلال الرابط.

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