أعداد وفيات وإصابات كورونا الجديدة بالسعودية.. وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، في المملكة. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 380958، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 371583. وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6545 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و245 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمدالعبد العالي، الفوارق بين طريقتين للحصول على المناعة من الإصابة بفيروس كورونا، أولاهما الحصول على اللقاح، والثانية الإصابة فعليًّا بالعدوى بشكل طبيعي.

وتابع متحدث الصحة: الحصول على المناعة ضد فيروس كورونا من خلال اللقاح طريقة مأمونة من الإصابة من المشاكل الصحية أو الحالات الحرجة أو التنويم في المستشفيات أو الوفيات بنسبة كبيرة؛ حيث تحقق وقاية بنسبة تكاد تصل إلى 100%.

وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قريبًا في الصيدليات المجتمعية مجانًا، وقال الربيعة: «سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجانًا».

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19). وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, في وقت سابق، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقلَّ مما كان عليه، وأنَّ ذلك لا يعني الاطمئنان، بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وصولًا إلى تحقيق آثار إيجابية، وأشار إلى أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لا سيما تقديم الاستشارات والفحوصات.

ونبه متحدث الصحة إلى أن اللقاحات المضادة للفيروس، أثبتت فاعليتها في حماية الأفراد، وأن «كل ما نُشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات، كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة»، و«سيكون لدينا توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع.. واللقاحات في المملكة مجانية للجميع، وسنكون في المراحل القادمة حاضرين في مناطق المملكة كافةً، باستيعاب وسرعة أعلى».

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا (ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزارة الصحة: لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها.. سارعوا بالتسجيل

وزارة الصحة: للحصول على لقاح كورونا سجلوا في تطبيق «صحتي»