إغلاق 9 مساجد في 5 مناطق بعد إصابة عدد من المصلين بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية 9 مساجد في 5 مناطق مؤقتًا؛ وذلك بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا لـ12 شخصًا بين المصلين.

وقال الحساب الرسمي للشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «باشرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم إغلاق 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يومًا، 252 مسجدًا؛ تم فتح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

اقرأ أيضًا:

إصابة 10 مصلين بكورونا يغلق 8 مساجد بـ3 مناطق سعودية