لافروف من الرياض: التبادل التجاري مع السعودية وصل إلى 1.7 مليار دولار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن لدى بلاده رؤية مشتركة مع السعودية بشأن سوق الطاقة العالمية، وأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية وصل إلى 1.7 مليار دولار في العام الماضي.

وقال لافروف (في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض)؛ إن علاقات بلاده متجذرة مع المملكة في مختلف المجالات.

وأوضح أن «البلدين سيعملان على تعزيز العلاقات المشتركة، في إطار الجوانب الاقتصادية. وبرغم الجائحة نحتفظ بديناميكية إيجابية في التبادل التجاري».

وكشف عن استثمار 2.5 مليار دولار في مشاريع مشتركة بين صندوق الاستثمار في البلدين، بجانب العمل على توطين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في السعودية، إضافة إلى وجود فرص واعدة في استكشاف الفضاء والطاقة النووية، مع التعاون القائم في سوق الطاقة في الوقت الحالي جنبًا إلى جنب.

وبسؤاله حول علاقات البلدين ضمن منظومة تحالف أوبك+، قال لافروف إن لدى بلاده رؤية مشتركة مع المملكة. وفيما يخص التأثير على أسواق الطاقة، وقدرات المنتجين الآخرين، فهي متروكة لاقتصاد السوق.

وأضاف أنه «إذا عاد مثل هذا الميل في السوق، سنجد الفرص للتعاون في تأمين المصالح على جانبي العرض والطلب في سوق النفط، وسنعمل على منع الإضرار بالاقتصاد العالمي في هذا الجانب».

من جهته، قال الأمير فيصل بن فرحان، إن الهجوم على المنشآت النفطية، هو هجوم على عصب الاقتصاد العالمي، ويتطلب وقفة من المجتمع الدولي ضد مرتكبي الهجمات.

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