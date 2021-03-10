الأمير فيصل بن فرحان يثمن جهود نظيره الروسي خلال زيارته للرياض

ثمَّن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، جهود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي: «أثمن جهود وزير الخارجية الروسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، النابعة من حرص القيادات الحكيمة في البلدين على المضي في هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، وينمي مجالات التعاون بين البلدين الصديقين».

وأضاف: «يسرُني اليوم أن أرحب بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والوفد المُرافق له في المملكة العربية السعودية».

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