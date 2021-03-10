بالصور.. نائب قائد القوات الجوية يتابع آخر استعدادات التمرين السعودي–اليوناني

وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، اليوم، بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك (2021م)، الذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي؛ حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (إف–15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

كما تم الالتقاء بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكدًا للجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين؛ لما لها من أثر بالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة، وأضاف أن القوات الجوية تملك من الخبرات الجوية ما يؤهلها لأن تكون في مصاف قوات الدول العظمى.

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