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السعودية | شاهد..مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع أبنه الأمير عبدالعزيز

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:41 مساءً, 10 مارس 2021 م

المناطق- الرياض

أظهر مقطع فيديو، وُصف بأنه “نادر”، لحظة ممارسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد.
وقال حساب الملك فهد بن عبدالعزيز الرسمي في تويتر، المعني بنشر مقتطفات من تاريخ الملك الراحل، إن الفيديو تم التقاطه عندما كان “يمارس السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز في مسبح قصر اليمامة بالرياض”.
وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وانتشارا على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل في المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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