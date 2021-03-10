شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يزور مقر هيئة تطوير المنطقة بحضور نائبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء) مقر الهيئة بالدمام وكان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والمهندس فهد بن صالح المطلق الرئيس التنفيذي.

وقد اطلع سموه على دورة العمل في مقر الهيئة، والتقى الكوادر البشرية العاملة، واستمع سموه إلى شرح موجز عن أعمالهم وأدوارهم، وقد أشاد سموه بالكوادر السعودية التي تعمل في الهيئة لخدمة المنطقة والوطن.