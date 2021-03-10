شكرا لقرائتكم خبر عن نساء «صم الشرقية» يحتفون بالمرأة في يومها العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم نادي الصم في المنطقة الشرقية ممثلا في قسمه النسائي برنامجا للاحتفاء بذكرى اليوم العالمي للمرأة وسط مشاركة عدد من الشخصيات الاجتماعية النسائية والعاملات في مجال خدمة الإعاقة السمعية ‏وعضوات من نادي جلاس الثقافي إلى جانب مشاركة عضوات مجلس نادي صم الشرقية ومنسوبات النادي .

‏ورحبت عضو مجلس إدارة النادي عائشة الشهراني بالحضور لهذا البرنامج الذي يحتفي بالمرأة في يومها العالمي لاسيما النساء الصم منهن اللاتي أثبتن عظيم الأدوار المجتمعية ودورهن في خدمة المجتمع وما تبذله من جهود هائلة في الحياة العامة بشتى مجالاتها مشيرة في ذات السياق إلى أن المرأة هو الكيان العظيم وحياتها أشبه بالكتاب الضخم المكتوب على كل صفحة من صفحات الكلمة التي تفيض وفاء وعطاء.

ولمحت الشهراني بأن الإسلام أولى المرأة اهتماما كبيرا ونظر اليها نظرة تكريم واعتزاز فهي شريكة الرجل في تحمل المسؤولية .

واستعرضت مديرة النادي مريم الأحمد في كلمة لها انجازات فتيات النادي مع الإشارة إلى أهداف ومشاريع ودورات النادي القادمة .

وأضافت بأن النادي شرع في طرح العديد من البرامج والخطط التي تسعى إلى تنمية ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والارتقاء بمستوى البرامج المقدمة للنساء الصم حسب الفئات العمرية .

وأكدت بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله تهتم بالصم وتأهيلهم ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح ليشقوا طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم بعد الله سبحانه للمشاركة في بناء المجتمع واسعاد الآخرين.