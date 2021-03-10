شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1392 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 32 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس وتطبيق توكلنا.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 19 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق كافة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق "توكلنا " في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.