شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مركبات محملة بالحطب المحلي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.