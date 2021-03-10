شكرا لقرائتكم خبر عن أم عائلة تقتحم مجالات العمل بمساعدة مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أن توفي زوجها وبقيت هي العائل الوحيد لثلاثة أطفال ، لم تستلم للفقر وتوجهت لمركز الملك سلمان للإغاثة والذي دربها على مهنة الخياطة حتى أصبحت متقنة لها وشاركت في صناعة عدد من الحقائب المدرسية والكمامات ، وأصبحت تؤمن مصروفات أولادها من تلك المهارة .

وتقول أم محمد وهي نازحة من صنعاء ، "أنا أم لـ 3 أبناء والعائل الوحيد لهم ، وذلك بعد أن توفي زوجي منذ سنتين، واسكن مع والدي ولا يوجد لدي أي مصدر دخل ، والتحقت بمشروع مهارتي بيدي ودخلت دورة خياطة وتم تدريبي حتى أصبحت اتقن المهارة ، فقمت بالالتحاق بالمعمل واصنع حقائب مدرسية وكمامات.

وقدمت شكرها لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لتعاونهم ، "اليوم الحمد لله استطيع أن أصرف على اولادي".