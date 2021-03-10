شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل |وزير الخارجية : على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية مع نظيره الروسي

• وزير الخارجية : محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

• يجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين

• سندعم أي جهود تحقق الاستقرار في سوريا

• وزير الخارجية الروسي : سنعمل لمنع تضرر الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع أسعار النفط

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه لايوجد حل للأزمة السورية إلا من خلال الحل السياسي ، مضيفا : سندعم أي جهود تحقق الاستقرار في سوريا".

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك أنه بحث مع نظيره الروسي التعاون مع روسيا لا سيما في مجال أوبك+.

وأضاف أن محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين، ويجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين.

وقال سموه إن التحالف أوقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد منذ نحو عام، والأولوية في اليمن الآن هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.

وأوضح سموه أنه على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران،

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستعمل لمنع تضرر الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع أسعار النفط.

كما أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه لايوجد حل للأزمة السورية إلا من خلال الحل السياسي ، مضيفا : سندعم أي جهود تحقق الاستقرار في سوريا".

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك أنه بحث مع نظيره الروسي التعاون مع روسيا لا سيما في مجال أوبك+.

وأضاف أن محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد العالمي.