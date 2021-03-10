شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 386 إصابة جديدة بفايروس كورونا 245 حالة تعافي و6 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 386 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 245 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 380958 حالة، من بينها 2830 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 528 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 371583 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6545 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.