شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تغلق 9 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالات إصابة كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأربعاء) 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يوماً 252 مسجداً، تم فتح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن المساجد المغلقة هي 4 في منطقة الرياض تم رصد 4 حالات بها، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة تم رصد 3 حالات بها ومسجد بمنطقة جازان تم رصد 3 حالات اصابة به ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة بمنطقة الحدود الشمالية.

ولفتت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد 6 منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الإحترازية لسلامة وصحة الجميع، كما أكدت في حال ظهور أي اعراض للإصابة بالفايروس عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من السلامة من الوباء راجية للجميع الصحة والعافية.