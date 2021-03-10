شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على تمديد فتح سد وادي قنونا في منطقة مكة المكرمة لتصريف 5 ملايين متر مكعب إضافية ليصبح إجمالي ما يتم تصريفه 20 مليون متر مكعب، وذلك بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 مترا، وعرض المفيض 134 مترا، وبطول 326 مترا.

يذكر أن وادي قنونا يمتد من سفوح جبال السروات مرورا بمحافظة العرضيات حتى يصب في البحر الأحمر، مرورا بمركزي سبت الجارة واحد بني زيد بمحافظة القنفذة.

ويخدم السد سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، وحماية الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، ودعوة المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.