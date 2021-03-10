شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين لشهر مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أودع برنامج «حساب المواطن» اليوم الأربعاء 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالى من 92 مليار ريال منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.