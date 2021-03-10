السعودية | بالصور.. استعداد القوات الجوية المشاركة بالتمرين السعودي اليوناني

شكرا لقرائتكم بالصور.. استعداد القوات الجوية المشاركة بالتمرين السعودي اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أتمت مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك ( ٢٠٢١م)، استعدادها بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، والذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي.

وتابع نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي الأربعاء، الاستعدادات وستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (إف - ١٥ سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

كما استمع إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

وتم الالتقاء بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري على أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لما لها من الأثر البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة، وأضاف أن القوات الجوية تملك من الخبرات الجوية ما يؤهلها بأن تكون في مصاف الدول العظمى.