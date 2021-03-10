فيديو.. مواطن يوثق ممارسات «مفحط» بالباحة.. و«المرور» يتفاعل مع البلاغ

أكَّد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في محافظة المخواة بالباحة، دون اهتمام بسلامة من في الطريق، وأنه تمَّت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يأتي ذلك تفاعلًا من المرور مع بلاغ مواطن تقدم ببلاغ له عبر صفحته الرسمية على «تويتر» جاء فيه: «مرور مدينة الباحة تحديدًا محافظة المخواة.. نعاني أغلب الأوقات من التفحيط في إحدى الحدائق في محافظة المخواة، وهناك مقطع على ذلك.. وهذا طريق عام، يعني فيه مسافرين، فيه عوايل عابرة لطريق، وأكثر من مرة يفحط وكل ويك إند أتمنى التعامل معه بسرعة».

وأكد المرور، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنه تم القبض عليه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهًا الشكر للمبلغ بالقول: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

مرور مدينه الباحه تحديدآ محافظه المخواه @eMoroor نعاني اغلب الاوقات من التفحيط في احدى الحدائق في محافظه المخواه وهناك مقطع على ذلك وهذا طريق عام يعني في مسافرين فيه عوايل عابره لطريق واكثر من مره يفحط وكل ويكند اتمنى التعامل معه بشكل سريع . pic.twitter.com/s97E2qZFCm — ععــِزيـْـز (@pklxTSLAxj9kM46) March 9, 2021

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