الموارد البشرية: إعفاء «مشروط» من المقابل المالي للمنشآت الصغيرة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعفي المنشآت الصغيرة من المقابل المالي بشرط؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا شغال مع شركة ثانية لازم أقدم استقالتي من أجل التفرغ للحصول على الإعفاء من المقابل المالي؟».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «تُعفَى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن أربعة وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، وإضافة موظف سعودي.. وتعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن اثنين من العمالة الوافدة، بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها».

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