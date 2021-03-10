سلطان القحطاني: 92 مليار ريال إجمالي دفعات «حساب المواطن»

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن إجمالي مبلغ الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرامج، حتى الدفعة الـ40 لشهر مارس الجاري، وأنها بلغت 92 مليار ريال،.

وقال القحطاني، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «92 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ40 لشهر مارس»، مشيرًا إلى أن مبالغ الأثر الرجعي بلغت 683 مليار ريال.

وأعلن برنامج حساب المواطن إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مارس، وأوضح أن تعويضات الدفعات السابقة، بلغت 16.4 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

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«حساب المواطن»: إيداع 1.9 مليار ريال لـ10.5 مليون مستفيد عن شهر مارس