لقاح كورونا.. 4 مراكز جديدة تنضم إلى قائمة الأماكن المعتمدة بالقصيم

أعلن التجمع الصحي بالقصيم عن تشغيل عدد من المراكز الإضافية الجديدة للمسجلين الراغبين في أخذ لقاح كورونا، موضحًا أن المراكز الإضافية الجديدة للقاح كورونا في (عين بن فهيد) بكل من الأسياح والنبهانية وعقلة الصقور وضرية.

وأكد التجمع الصحي بالقصيم أن عدد مراكز التطعيم بلغ حتى الآن 13 موقعًا، وجارٍ العملُ على تجهيز عدة مواقع بجميع المحافظات بالمنطقة؛ وذلك وفقًا للخطط التي رسمتها وزارة الصحة.



وكانت وزارة الصحة أكدت أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة؛ حيث يُستقبَل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم –بإذن الله– من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد–19، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

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