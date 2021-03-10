تشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار.. وزير التعليم يعدد المزايا

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن قرار مجلس الوزراء تشكيلَ لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار، يحقق مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه يعزز فرص التحول إلى اقتصاد المعرفة.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار مجلس الوزراء تشكيلَ لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو سيدي ولي العهد؛ استمرارٌ لاهتمام القيادة بتنمية القدرات الذاتية للوطن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديد الأولويات البحثية للمستقبل، وتعزيز لفرص التحول إلى اقتصاد المعرفة وتمكين العلماء والباحثين من المنافسة عالميًّا».

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