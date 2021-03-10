

الدمام 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1392 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 32 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس وتطبيق توكلنا.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 19 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق كافة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق "توكلنا " في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بالتواصل من خلال مركز البلاغات 940 للحد من انتشار الوباء.

//انتهى//

14:38ت م

0092



الدمام 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1392 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 32 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس وتطبيق توكلنا.وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 19 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق كافة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق "توكلنا " في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.ودعَت المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بالتواصل من خلال مركز البلاغات 940 للحد من انتشار الوباء.//انتهى//14:38ت م0092

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1385 جولة رقابية وتغلق 12 منشأة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.