السعودية اليوم / عقد الاجتماع التاسع للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة لدول مجلس التعاون



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى قطاع الشؤون الأمنية -عبر الاتصال المرئي- أمس، الاجتماع التاسع للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة, برئاسة نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمملكة البحرين "دولة الرئاسة" العقيد رائد علي المعيلي، وبمشاركة وفود جميع دول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السابع والثلاثين ذات العلاقة بعمل اللجنة، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التعاون الأمني بدول مجلس التعاون.

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14:34ت م

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