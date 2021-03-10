السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يوقع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية "مداك" والبنك العربي الوطني



المدينة المنورة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

وقع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء أكاديمية المدينة المنورة العالمية "مداك" اليوم، اتفاقية شراكة بين الأكاديمية والبنك العربي الوطني، يتكفل بموجبها البنك بإنشاء معملٍ ذكي في الأكاديمية مجهز بأحدث المعدات التقنية وأكثرها تطوراً، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، لتقديم تعليم نوعي لأكثر من 1000 طالب وطالبة سنوياً.

وقع الاتفاقية مع سموه، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد عبدالله الرشيد، ومدير أكاديمية "مداك" الدكتور عبدالرحمن علوي.

وأعرب المهندس صلاح الراشد، عن تقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته ودعمه لهذه الشراكة، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على تقديم مبادرات مُبتكرة، وبرامج نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في دعم الجهود والأنشطة الموجهة للارتقاء بالعملية التعليمية، لا سيما وأن رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية التعليم والاستثمار في الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.

كما أعرب مدير أكاديمية "مداك" الدكتور عبدالرحمن علوي، عن شكره لسمو رئيس مجلس أمناء الأكاديمية على دعمه المستمر لـ "مداك"، كما تقدم الشكر إلى البنك العربي الوطني على هذه المبادرة التي تُسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية الرامية إلى إعداد جيل واعد من الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين ضمن بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع.

يُذكر أن أكاديمية "مداك" هي مشروع وقفي غير ربحي، يسعى ليكون رائداً في تحسين حياة الأطفال على مستوى العالم، كما أنه يهدف إلى بناء المستقبل من خلال تأسيس أفضل النُظم التعليمية القائمة على تشجيع المعرفة الإنسانية وتعميق القيم القرآنية والارتقاء بالعملية التعليمية.

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14:33ت م

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