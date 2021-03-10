السعودية اليوم / جامعة جازان تنظم ندوة للتحذير من جماعة "الإخوان" الإرهابية



جيزان 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عبر الاتصال المرئي الليلة الماضية ، الندوة العلمية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات ، تحت عنوان " التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية ".

وأكد معاليه أهمية الندوة وغيرها من البرامج التوعوية المماثلة ، في تعزيز وحدة الصف الوطني ونبذ الفرقة، وتأصيل الانتماء لهذه البلاد الطاهرة التي قامت على الوسطية، ومواجهة ومجابهة أي فكر منحرف يسعى للنيل من أمن وسلامة الوطن والمواطن أو إشاعة العنف والإرهاب.

كما استعرضت بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الإخوان في نقض وتقليل مكانة العلماء.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان، وضرورة حماية الوطن وأبنائه من الأفكار المتطرفة والأساليب المستخدمة في استدراج الأفراد من الشباب والفتيات وسبلهم واستقطابهم وغرس الأفكار المنحرفة والمتطرفة في عقولهم.

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14:33ت م

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