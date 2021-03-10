السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتسلم تقرير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ويدشن بوابتها الإلكترونية



جيزان 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، مدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة المهندس محمد واصلي .

واطلع سموه على التقرير الخاص بعمل الهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية خلال الفترة الماضية ، وما تضمنه من منجزات وجهود بذلتها الهيئة لخدمةً المناطق الجبلية ، كما دشن البوابة الالكترونية للهيئة التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات وحجز المواعيد للمواطنين بالمحافظات الجبلية بالمنطقة.

ووجه سمو أمير المنطقة بتقديم أفضل الخدمات وإنجاز المهام المناطة بالهيئة في المجالات التنموية والخدمية والزراعية ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يخدم أبناء الوطن في جميع المناطق.

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14:26ت م

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