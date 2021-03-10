

أبهـا 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

أجرى مستشفى بللحمر العام, 264 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020م .

وبلغ عدد المراجعين في العيادات 25459 مراجعاً, فيما أجرى قسم المختبر بالمستشفى 88740 فحصاً مخبرياً, و 11369 فحص أشعة ، إلى جانب تقديم الخدمة الاجتماعية لـ 9 حالات, كما بلغت عدد الوصفات الطبية المصروفة من الصيدلية 13518 وصفة ، وعدد الوجبات الغذائية المقدّمة 22925 وجبة غذائية, واستفاد من عيادات الأسنان 1514 مستفيداً ومستفيدة, و 735 مستفيداً في مجال خدمة العيون.

// انتهى //

14:20ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى بللحمر خلال السعودية اليوم 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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