السعودية اليوم / النيابة العامة تنفذ دورة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

اختتمت أمس , الدورة التدريبية الافتراضية، التي نظمتها النيابة العامة بحضور 100 من أعضائها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول

وناقشت الدورة التي استمرت 3 أيام، الإطار الدولي والوطني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأركان هذا النوع من الجرائم من المنظور الدولي والوطني، وآلية التعرف على الضحايا وطرق مساعدتهم، وكيفية مصادرة متحصلات هذه الجرائم، بالإضافة إلى استعراض آلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.

// انتهى //

14:12ت م

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الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واساختتمت أمس , الدورة التدريبية الافتراضية، التي نظمتها النيابة العامة بحضور 100 من أعضائها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وتناولت "جريمة الاتجار بالأشخاص".وناقشت الدورة التي استمرت 3 أيام، الإطار الدولي والوطني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأركان هذا النوع من الجرائم من المنظور الدولي والوطني، وآلية التعرف على الضحايا وطرق مساعدتهم، وكيفية مصادرة متحصلات هذه الجرائم، بالإضافة إلى استعراض آلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.// انتهى //14:12ت م0081

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